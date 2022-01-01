В городе Калинковичи Гомельской области в Беларуси есть замечательная фабрика мебели, которая выпускает качественные и недорогие комплекты для спальни и гостиной. Все комплекты фабрики Калинковичи очень красивые, выглядят дорого и богато. Это достигается за счет использования премиальных материалов и фурнитуры.
Мебель Калинковичи (КМК) — это залог хорошего качества, долговечности, надежности. Она будет радовать вас и ваших близких не один десяток лет. Благодаря классическому и строгому дизайну не выйдет из моды.
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Эта мебельная фабрика выпускает предметы интерьера, которые нельзя назвать вычурными. Скорее они выполнены в неброском и строгом дизайне. Простые линии, добротные материалы — дерево, металл, зеркала, экокожа — делают эти предметы красивыми и элегантными.
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