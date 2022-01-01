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Калинковичи Мебель
Набор мебели для спальни Стефани КМК 0649
Калинковичский мебельный комбинат
2 973,00 руб.
3 432,00 руб.
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Набор мебели Орфей 12 КМК 0365 вариант 1
Калинковичский мебельный комбинат
2 349,00 руб.
2 820,00 руб.
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Набор мебели для спальни Марсела КМК 0648
Калинковичский мебельный комбинат
2 535,00 руб.
2 989,00 руб.
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Набор мебели для спальни Лайт КМК 0551
Калинковичский мебельный комбинат
2 024,00 руб.
2 249,00 руб.
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Набор мебели для спальни Кристал КМК 0650 вариант 1
Калинковичский мебельный комбинат
2 345,00 руб.
2 759,00 руб.
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Набор мебели для спальни Кристал КМК 0650
Калинковичский мебельный комбинат
2 889,00 руб.
3 399,00 руб.
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Набор мебели для спальни Роксет КМК 0554
Калинковичский мебельный комбинат
1 819,00 руб.
2 022,00 руб.
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Набор мебели для жилой комнаты Роксет КМК 0554 вариант 1
Калинковичский мебельный комбинат
1 789,00 руб.
1 988,00 руб.
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Набор мебели для жилой комнаты Кристал КМК 0650
Калинковичский мебельный комбинат
1 930,00 руб.
2 270,00 руб.
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Набор мебели для жилой комнаты Роксет КМК 0554
Калинковичский мебельный комбинат
1 890,00 руб.
2 101,00 руб.
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Мебель из Калинковичи

В городе Калинковичи Гомельской области в Беларуси есть замечательная фабрика мебели, которая выпускает качественные и недорогие комплекты для спальни и гостиной. Все комплекты фабрики Калинковичи очень красивые, выглядят дорого и богато. Это достигается за счет использования премиальных материалов и фурнитуры.

Мебель Калинковичи (КМК) — это залог хорошего качества, долговечности, надежности. Она будет радовать вас и ваших близких не один десяток лет. Благодаря классическому и строгому дизайну не выйдет из моды.

В нашем магазине MEBEL-MARKET вы можете приобрести наборы для спальни или гостиной Калинковичи, которые отличаются привлекательным дизайном. Они отлично впишутся в интерьер любой комнаты, сделают её уютной и красивой.

Варианты мебели КМК

На нашем сайте mebel-market.by вы можете приобрести такую мебель Калинковичи (КМК):

  • Набор для спальни «Стефани»;
  • Гостиный набор «Орфей»;
  • Комплект «Кристалл»;
  • «Лайт»;
  • «Роксет» и другие варианты.

Эта мебельная фабрика выпускает предметы интерьера, которые нельзя назвать вычурными. Скорее они выполнены в неброском и строгом дизайне. Простые линии, добротные материалы — дерево, металл, зеркала, экокожа — делают эти предметы красивыми и элегантными.

Подробнее о модельном ряде мебели Калинковичи

  • Каталог мебели Калинковичи у нас открывает набор «Стефани». Он состоит из шкафа, кровати, прикроватной тумбы, комода и навесного зеркала. Оттенок мебели — бежевый с серым. Выглядит такой набор мебели просто и со вкусом.
  • А вот комплект «Орфей» подойдет для гостиной. Это модульная стенка, которая состоит из нескольких предметов. Она включает полку для книг, стеллаж, тумбу под телевизор, шкаф со стеклянными дверцами. Также из этой серии есть и мебель для прихожей. Выполнена мебель из коллекции «Орфей» в белом с коричневым тонах.
  • Набор мебели для спальни «Роксет» — это недорогой и в то же время практичный вариант, который станет украшением комнаты. Он включает в себя: кровать, комод, шкаф-купе, прикроватную тумбу и шкаф для одежды. Сочетание белого с цветом топленого молока в дизайне этой мебели делает её очень уютной. Она поможет сделать комнату более светлой и просторной, подойдет даже для небольшой квартиры.

У нас на mebel-market.by вы найдете множество других предметов от фабрики «КМК». Цены на мебель Калинковичи умеренные. Это то самое оптимальное сочетание цены и качества, которое вам понравится.

Приглашаем вас в наш магазин за коллекцией привлекательных предметов интерьера. Мы доставим мебель Калинковичи в Минске в любой район.

Недорогая цена, хорошее качество, безопасность всех материалов и фурнитуры, долговечность, приятный дизайн — то, что делает эту мебель прекрасным выбором для вас!

Мебель КМК

Каталог товаров
+375 29 312 48 48 +375 33 333 88 68 +375 25 601 49 39
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